Tuffo negli anni ‘80: come organizzare una festa a tema tra amici

globalist

4 Luglio 2022 - 21.18

Preroll

Gli anni ’80 sono stati un periodo di enorme diversità e influenza culturale, motivo per cui esercitano ancora oggi il loro fascino. Dalla moda alla musica, passando per i film e i videogiochi, questo decennio è ancora vivo e molto presente nell’immaginario comune. Se volete rivivere quegli anni, perché non organizzare una festa a tema tra amici?

OutStream Desktop

Top right Mobile

80’s vibes: alcune idee

Middle placement Mobile

Se sentite la nostalgia degli anni ’80, non potete sbagliare con un’ambientazione che richiami il classico ballo di fine anno. Dotate lo spazio di luci al neon e decorazioni demodé, come palloncini a forma di cuore e festoni dai colori vivaci. Se casa vostra ha già un’impronta anni ’80, poi, siete sicuramente avvantaggiati: si tratta di uno stile d’arredo che sta tornando di moda, fatto di contrasti e colori sgargianti. Potete riportare la festa indietro nel tempo anche munendovi di una macchina fotografica polaroid: ognuno tornerà a casa con un’istantanea che ricorderà per sempre la serata.

Dynamic 1

Chi ama passare pomeriggi più tranquilli, gradirà la prossima idea: una sessione di D&D, Dungeons & Dragons, uno dei giochi più iconici del tempo. Pubblicato per la prima volta nel 1974, negli anni ’80 è diventato un fenomeno culturale: già nel 1985, diversi milioni di persone giocavano a D&D almeno una volta alla settimana. Il funzionamento del gioco non è complesso: un gruppo di giocatori crea insieme dei personaggi e li usa per esplorare un mondo di fantasia. Usano dadi e altri strumenti per risolvere i conflitti, sia tra i loro personaggi che con i mostri. Possono inoltre guadagnare livelli e usare varie abilità per riuscire a portare a termine i compiti.

Negli anni ’80, i film facevano parte della cultura tanto quanto la musica. C’erano grandi blockbuster come E.T., Ghostbusters e Terminator: perché allora non prendere proprio uno di questi e godersi una serata davanti alla televisione? L’ideale sarebbe accompagnare la visione con cibo e bevande. Dai classici popcorn fino all’iconico punch. Visto il caldo, può essere una buona idea anche dirigersi verso snack più freschi, come macedonie e granite. In alternativa, è possibile comprare gelati online, per servirli ancora ben refrigerati e non rischiare di scioglierli nella tratta casa-supermercato. Via libera anche a frappè e frullati, e più in generale a tutto ciò che vi riporta con la mente a quegli anni.

Dynamic 2

Altra idea? Alzate il volume! Negli anni ’80 non c’era certo carenza di musica da ascoltare. Che si fosse in vena di pop, rock, R&B o hip-hop, si poteva trovare qualcosa per ballare tutta la notte. Thriller di Michael Jackson (1982) è stato l’album più venduto di sempre, con oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo. Al secondo posto c’è Back in Black degli Ac/Dc (1980), che ha invece superato i 50 milioni. Ma vale decisamente la pena ascoltare anche tanti altri successi, come Rio (1982) dei Duran Duran, Document dei REM (1987) o True (1986) degli Spandau Ballet. Che si tratti di un sottofondo da accompagnare alle chiacchierate tra amici o a un aperitivo in terrazzo, o che sia l’accompagnamento per balli sfrenati, l’ottima musica di quei tempi vi farà tornare subito al passato. Meglio ancora se fatta girare su qualche vinile.

Gli anni ’80 sono stati un’epoca d’oro anche per i videogiochi. Space Invaders, Pac-Man e Tetris sono solo alcuni dei giochi che hanno definito quell’epoca. In particolare, Pac-Man è così famoso da essere oggetto di remake ancora oggi. Disseminate qualche vecchia console in giro per la stanza, così che ogni ospite possa fruirne liberamente. Ancora meglio se aveste un flipper o una di quelle macchinette a gettoni che popolavano le sale giochi. Questi strumenti non solo possono intrattenere, ma sono anche ottime decorazioni a tema, dato che sembrano uscite direttamente da quegli anni.