Meteo, cielo coperto e venti deboli in tutta Italia: temperature in aumento

globalist

25 Giugno 2022 - 18.00

Preroll

Il caldo continua a imperversare su tutta la Penisola, in attesa di un ulteriore rialzo delle temperatura per la prossima settimana. Queste le previsione per i prossimi giorni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lunedì 27 giugno. Al Nord nubi in arrivo sulle aree confinali alpine centro-occidentali con associati rovesci e qualche temporale, in particolare su Valle d’Aosta e rilievi piemontesi. Prevalenza di cielo sereno sul restante settentrione. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulla sardegna e cielo generalmente sereno sulle restanti regioni in attesa di un moderato aumento di spesse velature a fine giornata.

Middle placement Mobile

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile ma con una moderata copertura nuvolosa medio alta in transito, specie sulle regioni tirreniche peninsulari. Temperature: minime stazionarie su Puglia e Basilicata; in generale aumento sul resto del paese; massime in generale aumento. Venti: deboli variabili con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste. Mari: mossi mar Ligure, mar e canale di Sardegna, nonché stretto di Sicilia e Tirreno occidentale; poco mossi gli altri mari.