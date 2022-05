Come trovare siti di gioco sicuri, legali e divertenti

globalist

17 Maggio 2022 - 10.10

Tra le centinaia di nuovi siti di gioco che vengono creati ogni giorno può essere difficile per gli utenti sceglierne uno o capire quale sia il migliore. I giocatori hanno spesso esigenze e preferenze diverse: c’è chi ama i giochi di carte come il poker o il blackjack, chi preferisce la rapidità delle slot e chi invece va pazzo per l’adrenalina della roulette. Come scegliere un sito di gioco tenendo anche conto della legalità e della sicurezza della piattaforma?

Siti di comparazione e recensioni

Insieme alle tante piattaforme per giocare, gli ultimi anni hanno visto un boom di siti che recensiscono i casinò, come ad esempio casinò.online. Questa tipologia di portali aiuta a scegliere al meglio e con cognizione di causa le piattaforme di gioco che più possono interessarci. In genere spiegano anche l’importanza di giocare su siti che presentano la licenza AAMS e che possano quindi garantire la massima sicurezza e la protezione dei dati sensibili degli utenti, oltre alla regolarità del gioco attraverso l’utilizzo di software garantiti dall’ente statale.

Recensioni di altri giocatori

Non è da sottovalutare la possibilità di cercare le recensioni degli altri utenti. Su siti specializzati in recensioni, infatti, si trovano spesso anche quelle relative ai casinò sul web, che possono fornirci utili informazioni in merito ai vari portali di gioco. Spesso gli utenti riportano informazioni fondamentali, come quelle relative alla rapidità dei pagamenti, ai metodi di versamento e prelievo, all’efficienza dell’assistenza clienti o anche alla velocità del sito, all’offerta di gioco e alla presenza di bonus e promozioni. Anche se non saranno esperti come quelli dei siti specializzati, mai sottovalutare l’opinione di un altro appassionato di gioco.

Consultare la lista dell’ADM

Ogni anno l’ADM (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, ovvero l’ex AAMS) si occupa di stilare una lista di casinò illegali, dunque non in possesso della licenza rilasciata dall’ente. Questo serve per contrastare il gioco illegale e quindi anche per proteggere i dati e i soldi degli utenti che vogliono giocare online. Prima di registrarti in qualsiasi portale di gioco, è opportuno consultare la lista per verificare che il casinò prescelto non vi sia incluso, per non incorrere in inutili rischi.