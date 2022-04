Le magliette personalizzate per la promozione di un business

globalist

5 Aprile 2022 - 14.53

Pochi gadget sono versatili quanto le t-shirt personalizzate. Le magliette con logo sono perfette per la promozione di un brand: comunicano in giro il nome del marchio, sono utili e sono adatte a tante circostanze.

Le magliette personalizzate sono tra quei gadget che possono essere regalate praticamente a tutti e in ogni occasione. Ci sono modelli da uomo, da donna e anche da bambino per fare un dono ai figli dei tuoi clienti e/o dei tuoi dipendenti. Articoli per le fiere, per i convegni, o semplicemente per festeggiare un anniversario o per sostenere una campagna di marketing.

Le t-shirt sono autentici evergreen che non passano mai di moda. Sono ottimi strumenti di pubblicità, dato che si indossano e “parlano” dei valori e del messaggio di una determinata azienda. Una soluzione di questo tipo, nell’ambito dei gadget personalizzati, è eccellente sia per fidelizzare la clientela sia per attirare nuovi utenti incuriositi dal capo di abbigliamento.

Scegli magliette trendy, colorate e dal design curato, come quelle fornite nel catalogo di Gadget365. Potrai sfruttare questi indumenti per fare un omaggio alla community che ti segue e al team che lavora con te.

Come personalizzare una maglietta

Come già anticipato, le magliette sono personalizzabili con un logo: esso andrà stampato sulla parte anteriore, e sarà sfoggiato con orgoglio dal destinatario del gadget. È necessario che il logo sia bene in evidenza sullo sfondo, e che sia leggibile anche da lontano (ovviamente senza occupare tutta la superficie del tessuto).

I loghi non sono l’unica opzione per adornare una t-shirt aziendale. Pensiamo anche soltanto al nome della tua impresa, che spiccherà sulla t-shirt e spingerà molte persone a contattarti. Puoi riportare sulla maglietta uno slogan, una citazione breve, il titolo di un evento, un disegno, i recapiti del tuo negozio. Ci sono tante idee per abbellire le magliette personalizzate nell’ottica di una strategia di marketing!

Magliette in cotone e in poliestere

In linea di massima, i materiali più utilizzati per confezionare le t-shirt sono il cotone e il poliestere. Entrambi hanno i propri pregi: il cotone è ecologico, leggero e morbido, il poliestere è longevo e resistente all’usura e alle macchie.

Devi sapere che ci sono più tipologie di cotone. Per esempio, è molto popolare quello jersey: il risultato è una maglietta elastica, con struttura a nido d’ape. Ci sono anche il cotone pettinato, più raffinato e costoso, e quello organico: al 100% eco-friendly, ideale per le aziende che hanno una filosofia professionale basata sulla tutela dell’ambiente.

Ricordiamo, poi, il cotone ring-spun, con i fili intrecciati. Queste magliette sono più durevoli di quelle classiche di cotone.

Abbiamo menzionato anche il poliestere: la scelta più indicata per le t-shirt sportive. Infatti questo materiale non risente degli strappi, dell’umidità e del sudore, è traspirante e adeguato alla corsa e in generale all’esercizio fisico.

Le t-shirt di poliestere sono le migliori per le partite aziendali. Puoi far stampare sul fronte il nome dell’impresa, e sul retro quello di ciascun giocatore.

Magliette da uomo, donna e bambino

Quando si devono ordinare delle magliette personalizzate, è indispensabile analizzare il target e capire se esso è composto da uomini, donne o bambini.

La categoria, dunque, è un elemento da valutare. Ci sono modelli concepiti per essere maschili o femminili, e altri che sono unisex e rappresentano una soluzione neutra. Lo ripetiamo: le t-shirt sono gadget che raggiungono ogni fetta di pubblico.

T-shirt personalizzate e dettagli

Cos’altro bisogna tenere in considerazione quando si acquistano delle magliette personalizzate?

la vestibilità;

la grammatura;

lo scollo;

la presenza di dettagli come i bordi a costine e i nastri di rinforzo.

Decidi se preferisci magliette che calzano strette o large; magliette con scollo tondo tradizionale, oppure a V; magliette più leggere o più pesanti, a seconda della grammatura (una standard è intorno ai 140-150 g/m²).

Seleziona con attenzione il colore o i colori. Deve essere una tonalità che rispecchia la tua vision, e le emozioni che vuoi suscitare negli utenti. È fondamentale anche che la tinta della maglietta faccia risaltare il logo o la scritta sul davanti, senza nasconderla.

Hai una vasta gamma di sfumature tra cui individuare quella giusta. Non dimenticare che le t-shirt personalizzate possono essere anche bicolori o multicolor.

I prodotti di Gadget365

Lo shop che abbiamo citato all’inizio, Gadget365, è specializzato nel ramo dei gadget personalizzati. Fornisce magliette e altri capi di abbigliamento: polo, camicie, giubbotti ecc.

Non solo, perché su gadget365.it trovi davvero qualunque articolo per la promozione della tua attività. Si va dagli accessori per la casa agli strumenti tecnologici, dalla cancelleria agli oggetti sportivi. Il tutto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lo staff di Gadget365 lavora in questo settore da più di 10 anni. Saprà darti preziosi consigli sui gadget su misura più adatti a pubblicizzare il tuo business.