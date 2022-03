Safroncik: "La consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria è un forte segno per il mondo"

globalist

24 Marzo 2022 - 18.40

Guerra in Ucraina, c’è chi spinge per la pace e chi benedice la guerra: La consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria voluta da Papa Francesco «è un segno forte per tutto il mondo, indipendentemente dal fatto di essere credenti o meno»: a dirlo è l’attrice Anna Safroncik, originaria di Kiev, naturalizzata italiana, riferendosi alla cerimonia in programma domani a San Pietro.

«La consacrazione alla Madonna ha molti significati», ha osservato la 41enne interprete di film con Carlo Verdone e Ficarra e Picone e serie tv come Don Matteo, Carabinieri e CentoVetrine, «ma, forse, il più forte è quello che va ben oltre la spiritualità o meno di un Paese o di un Popolo: è il richiamo al rispetto di valori fondamentali come quello della vita, della pace, della fratellanza tra i popoli».

Per l’attrice 41enne – che vive a Roma dopo gli anni di adolescenza trascorsi ad Arezzo – «il 25 marzo è una data fondamentale, che ribadisce valori imprescindibili. Che in Ucraina, come purtroppo in altre parti del mondo, devono essere attuati senza se e senza ma».