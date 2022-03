Avsi Ucraina, la ong operativa in Polonia e Romania per aiutare chi fugge dalla guerra

globalist

11 Marzo 2022 - 10.34

Preroll

L’ong Avsi opera in Ucraina dal 2014 per la ricostruzione del tessuto sociale in collaborazione con l’associazione Emmaus di Kharkiv, insieme al partner polacco Avsi Polska offre beni di primo soccorso alla Caritas locale di Leopoli, città ucraina a pochi chilometri da Cracovia, in Romania, a Corbeanca, insieme all’organizzazione Fdp, e sta portando scorte di cibo e acqua alle strutture che accolgono i rifugiati. Un team specializzato nella gestione di interventi in emergenza, fa sapere Avsi, si trova sul terreno e sta verificando come impostare gli aiuti nel modo più efficace, coordinandosi con le agenzie internazionali che si sono mobilitate per l’accoglienza dei rifugiati, per l’aiuto concreto a chi si trova senza casa e senza sicurezze. Intanto la campagna di raccolta fondi #HelpUkraine ha suscitato “una generosità straordinaria, grazie alla generosità di singole persone, famiglie, organizzazioni e imprese, è stata inviata una prima tranche di aiuti di 80.000 euro per le prime forniture”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La raccolta continua: sul sito di Avsi sono disponibili aggiornamenti costanti sugli interventi e i fondi raccolti.