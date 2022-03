Ucraina, +Europa: "Khamenei e il patriarca Kiril uniti nel dare la colpa all'Occidente e agli omosessuali"

globalist

7 Marzo 2022 - 17.17

Ucraina, quando i fondamentalismi si toccano. Ossia non una guerra di invasione scatenata da Putin per motivi strategici, egemonici ed economici. Ma una guerra contro il male, contro la parola di Dio, contro l’omosessualità e la libertà dei costumi. In questa analisi oscurantista la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei e il patriarca di tutte le Russie Kirik I la pensano alla stessa maniera.

“Dopo che il 2 marzo la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha scaricato la colpa del conflitto in Ucraina sugli Stati Uniti d’America e sull’occidente, `dove ci sono gravi vizi morali come l’omosessualità’, accusati di alimentare il `caos sessuale’, oggi è stata la volta del del patriarca di Mosca Kirill I che ha collegato quanto succede da otto anni nel Donbas ai perversi disegni di chi vuole introdurre nella regione i gay pride. Questa Santa Alleanza contro la democrazia, i diritti civili e umani teme le libertà individuali più di qualunque altra cosa. Per questo dobbiamo sostenere gli ucraini e le ucraine che oggi stanno difendendo anche le libertà di noi europei”.

Lo afferma Yuri Guaiana della segreteria di +Europa.