Chi è Noemi Bocchi, la presunta amante di Francesco Totti

22 Febbraio 2022 - 18.50

Francesco Totti avrebbe un’amante? I pettegolezzi adesso tirano in ballo un’altra donna, di nome Noemi Bocchi, che avrebbe avuto una relazione con l’ex Capitano della Roma. Sarebbe lei, sostiene Dagospia, la causa dell’imminente separazione da Ilary Blasi.

Dagospia dice che Noemi Bocchi era ben visibile all’Olimpico, durante la partita Roma-Genoa giocata lo scorso 5 febbraio, a poca distanza da Francesco Totti. Ad unire i due, sostiene sempre il giornale, sarebbe stata la passione per il padel.

Secondo ulteriori indiscrezioni Totti e Noemi sarebbero stati visti più di una volta insieme al ristorante «Isola del Pescatore» a Fiumicino.

Laureata in economia, Noemi Bocchi, lunghi capelli biondi, il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Appassionata di Padel, proprio come Totti, potrebbe condividere con lui anche il grande interesse verso la squadra della Capitale, la Roma, che ha seguito all’Olimpico nella partita contro il Genoa.

Intanto la coppia si trincera dietro un silenzio stampa, anche se Ilary Blasi questa mattina su Instagram ha postato una linguaccia, da molti interpretata come un messaggio in codice volto a mettere a tacere le ultime indiscrezioni sul suo matrimonio.