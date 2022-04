Isola dei famosi: la bestemmia costa cara a Silvano Michetti dei 'Cugini di campagna'

globalist

8 Aprile 2022 - 18.29

La puntata del 7 aprile, sesta del reality, è stata all’insegna delle discussioni, una consuetudine ormai all’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha visto l’ufficializzazione della squalifica causa bestemmia di Silvano Michetti e l’eliminazione al televoto flash di Roberta Morise.

Una sorta di plebiscito per l’eliminazione di quest’ultima, visto che alla domanda “Chi vuoi salvare?” soltanto il 13% dei votanti ha indicato Roberta Morise, mentre il 40% ha detto Jovana Djordjevic e il 47% Laura Maddaloni.

Nella puntata, oltre alle consuete lamentele per fame di Carmen Di Pietro, si è discusso anche della ricerca del cibo. E ad innescare le polemiche è stato come di consueto Nicolas Vaporidis, sempre più protagonista di questa edizione del surviving show di Canale 5. Vaporidis che è stato soprannominato “Sampei” da Floriana Secondi vista la sua tendenza a monopolizzare l’attrezzatura da pesca salvo poi lamentarsi dell’inerzia di altri concorrenti. Insomma, sull’isola il cibo comincia a scarseggiare e con esso anche la profondità dei ragionamenti.

Ad andare in nomination a conclusione della puntata sono state le coppie Nicolas Vaporidis-Ilona Staller e Clemente Russo-Floriana Secondi. Nick Luciani dei Cugini di Campagna, rimasto orfano di Silvano Michetti, è rimasto in gioco ed è in coppia con Blind.