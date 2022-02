Il professor Falcone: "Azzardato dire che la pandemia sia finita, vediamo in autunno"

globalist

2 Febbraio 2022 - 19.57

Preroll

Il virologo Marco Falcone, professore associato di malattie infettive dell’Università di Pisa e segretario della Società italiana di malattie infettive e tropicali non condivide l’ottimismo generalizzato sul Covid che sembra pervadere molti suoi colleghi: “Dire che la pandemia stia finendo credo sia un’affermazione piuttosto azzardata perché questo virus ci ha dimostrato con Delta e con Omicron che può andare incontro a delle modifiche e anzi io ritengo altamente probabile che nel prossimo autunno avremmo una nuova grande ondata di infezione”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Da marzo-aprile certamente – prevede l’esperto – il virus allenterà la presa seguendo quella stagionalità che abbiamo già visto da due anni a questa parte. Già dalla prima ondata – ricorda – ad aprile-maggio i casi erano azzerati per effetto del lockdown e l’anno scorso nonostante il numero dei vaccinati fosse ancora basso perché avevamo iniziato a gennaio, i casi in primavera sono comunque crollati. Quindi c’è una stagionalità legata al fatto che non si sta più tutti al chiuso ma si comincia a stare fuori soprattutto grazie al clima che ha l’Italia”.

Middle placement Mobile

Ma per lo stesso motivo il virus tornerà a farsi vivo a ottobre-novembre “con Omicron o con una variante diversa anche perché a quel punto l’effetto e la protezione di questi vaccini non sarà più altissima e quindi noi avremo annualmente durante l’autunno-inverno questa problematica che poi finirà nella primavera-estate. Insomma – conlude Falcone – sono d’accordo che il virus regredirà, ma non sparirà”.