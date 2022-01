Moderna ha iniziato la sperimentazione di un vaccino per l'Hiv: la tecnologia mRna è la stessa di quelli per il Covid

globalist

27 Gennaio 2022

È cominciata la sperimentazione per un vaccino anti-Aids basato sulla stessa tecnologia mRna del vaccino anti-Covid. A occuparsene sono Iavi (International Aids Vaccine Initiative) e Moderna.

Le prime dosi di vaccino sperimentale sono state già somministrate presso la School of Medicine and Health Sciences della George Washington University (GWU) a Washington DC.

L’iter dei test si svolgerà in quattro differenti sedi negli Stati Uniti e saranno reclutati 56 volontari adulti sani e Hiv-negativi. Nello studio, spiegano ancora le aziende, 48 partecipanti riceveranno una o due dosi di mRNA-1644, a 32 invece, sarà inoculato il boost mRNA-1644v2-Core. Altri 8 volontari, poi, riceveranno solo il richiamo immunogeno. Le risposte immunitarie dei partecipanti verranno esaminate in dettaglio molecolare per valutare se gli obiettivi di risposta siano stati perseguiti, sottolineano Iavi e Moderna. Per sicurezza, i partecipanti verranno monitorati per sei mesi a partire dall’ultima vaccinazione.

“Siamo estremamente entusiasti di portare avanti questa nuova sperimentazione nell’ambito della progettazione del vaccino contro l’Hiv attraverso la piattaforma mRNA di Moderna. La ricerca di un vaccino contro l’Hiv è stata lunga e impegnativa e disporre di nuovi strumenti in termini di immunogeni e piattaforme potrebbe essere la chiave per compiere rapidi progressi verso un vaccino, contro la malattia, che si dimostri efficace”, ha commentato Mark Feinberg, presidente e Ceo di Iavi.

“Siamo grati a tutti i nostri partner e in particolare alla Bill & Melinda Gates Foundation per aver finanziato questo processo”, ha poi aggiunto. Da parte di Moderna, invece, sono arrivate le dichiarazioni del presidente, Stephen Hoge. “Siamo molto lieti di collaborare con Iavi e con la Bill & Melinda Gates Foundation per applicare la nostra tecnologia mRna nell’ambito dell’Hiv”, ha detto.

“In Moderna, crediamo che l’mRNA offra un’opportunità unica per affrontare bisogni critici di salute pubblica insoddisfatti in tutto il mondo. Riteniamo che l’avanzamento di questa sperimentazione legata al vaccino contro l’Hiv sia un passo importante nella nostra missione di sfruttare il potenziale dell’mRNA per migliorare la salute umana”, ha poi concluso.