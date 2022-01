Il monito del Papa: "Dolore nel vedere i fratelli e le sorelle morire in mare perché non li lasciano sbarcare"

globalist

23 Gennaio 2022

Preroll

Papa Francesco ,nel corso dell’omelia in occasione della III Giornata della Parola di Dio, ha parlato dell’umanità e della solidarietà celate dietro i grandi gesti di accoglienza, sottolineando la sofferenza della gente che parte per mare pur non sapendo quale destino li attenda: ”Quanto dolore sentiamo nel vedere i fratelli e le sorelle morire in mare perché non li lasciano sbarcare, e questo alcuni lo fanno in nome di Dio”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Parola vuole prendere carne oggi, nel tempo che viviamo, non in un futuro ideale. Una mistica francese del secolo scorso, che ha scelto di vivere il Vangelo nelle periferie, ha scritto che la Parola del Signore non è ”lettera morta’: essa è spirito e vita. L’acustica che la Parola del Signore esige da noi è il nostro ”oggi”: le circostanze della nostra vita quotidiana e le necessità del nostro prossimo’.

Middle placement Mobile

Chiediamoci allora: vogliamo imitare Gesù, diventare ministri di liberazione e di consolazione per gli altri? Siamo una Chiesa docile alla Parola? Una Chiesa portata all’ascolto degli altri, impegnata a tendere la mano per sollevare i fratelli e le sorelle da ciò che li opprime, per sciogliere i nodi delle paure, liberare i più fragili dalle prigioni della povertà, della stanchezza interiore e dalla tristezza che spegne la vita?”. Ha aggiunto Papa Francesco.

Dynamic 1

”In questa celebrazione alcuni nostri fratelli e sorelle vengono istituiti lettori e catechisti. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti.

Questa è anche la missione di ciascuno di noi: essere annunciatori credibili, profeti della Parola nel mondo. Perciò, appassioniamoci alla Sacra Scrittura, lasciamoci scavare dentro dalla Parola, che svela la novità di Dio e porta ad amare gli altri senza stancarsi. Rimettiamo la Parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa! Ascoltiamola, preghiamola, mettiamola in pratica”.