Bellezza: cosa sapere sul trattamento per capelli diradati

18 Dicembre 2021

Il problema dei capelli diradati, conosciuto anche come alopecia, è un disturbo che affligge sia uomini che donne e può colpire anche in età giovane. La differenza tra il mondo maschile e quello femminile sta prevalentemente nell’area colpita, che tendenzialmente nell’uomo interessa la zona delle tempie, mentre nel secondo caso si può assistere a un diradamento più diffuso su tutta la testa.

È una condizione che può infliggere problemi a livello di autostima e relazionali, ma si può trattare scegliendo i prodotti giusti. È per questo che è molto importante usare solo prodotti professionali, realizzati appositamente per combattere questo disturbo e realizzati da professionisti esperti nel settore tricologico.

Cause dell’alopecia

Le cause dell’alopecia sono svariate e tra queste vi è l’invecchiamento, gli sbalzi ormonali, la predisposizione genetica, i disturbi dell’alimentazione, lo stress, il fumo, alcune malattie, l’abuso di medicinali e molte altre cause, non sempre individuate in modo semplice.

Ciò che accade è dovuto principalmente a un rallentamento o a un arresto della fase anagen del follicolo pilifero, fase di fondamentale importanza poiché è quella che corrisponde alla nascita e crescita del capello. Questa condizione si può manifestare con un assottigliamento e indebolimento del fusto o nei casi peggiori con l’impossibilità di esso di riprodursi. In questi casi è importante stimolare la ricrescita e agire in modo mirato rafforzando la capigliatura presente.

Prodotti per la cura dei capelli Redken

Nella scelta dello shampoo è importante valutare il tipo di capello e la problematica che lo affligge, così da poterne migliorare l’aspetto in modo mirato ed efficace.

Redken, marchio americano specializzato nella cura tricologica a livello professionale. I Redken prodotti sono stati studiati per la risoluzione del problema in modo attento e sicuro.

È possibile scegliere tra varie tipologie di shampoo, fiale e maschere e si può optare per trattamenti per i capelli tinti, quelli rovinati o quelli senza volume. Esistono anche prodotti studiati appositamente per rafforzare il capello e stimolarne la crescita al fine di combattere i disturbi legati al diradamento.

Il trattamento intensivo per capelli diradati

Redken Cerafill Maximize è il trattamento intensivo per capelli diradati prodotto da Redken. Esso ha un’azione potente che combatte in modo attivo la caduta del capello e grazie ai principi attivi utilizzati lo rafforza visibilmente, riuscendo a trattare tutta la lunghezza, dalla radice fino alla punta. In questo modo Cerafill Maximize riesce a donare corpo e volume in caso di capelli sottili e deboli. Inoltre questo prodotto ha la capacità di stimolare la ricrescita e prolungare il ciclo vitale del capello, riuscendo così a migliorare l’aspetto generale della capigliatura e aiutando coloro che soffrono di alopecia a ritrovare un aspetto migliore.

Il trattamento è venduto in una confezione con dosi singole, così da utilizzare esattamente la giusta quantità di prodotto necessario ogni volta. L’utilizzo è semplice, basta massaggiare la fiala sul cuoio capelluto appena lavato e massaggiare con movimenti circolari per alcuni minuti, per permettere ai principi attivi di penetrare in profondità.

Si consiglia di ripetere l’applicazione due volte a settimana per un periodo di almeno sei settimane per poter vedere dei miglioramenti.