Papa Francesco festeggia gli 85 anni con i profughi arrivati da Cipro: il gruppo ha raggiunto ieri l’Italia

17 Dicembre 2021

Un modo singolare ed autentico di festeggiare il proprio compleanno: il Papa compie 85 anni alla sua maniera, incontrando un gruppo di profughi provenienti da Cipro, tappa del recente viaggio apostolico del Pontefice. Si tratta del gruppo che ha raggiunto l’Italia ieri con un corridoio umanitario voluto dallo stesso Bergoglio.

La giornata del Pontefice per il resto trascorre come ogni altra: Bergoglio stamani ha ricevuto un gruppo di ambasciatori accreditati presso la Santa Sede per le Lettere Credenziali; in udienza il cardinale Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali.