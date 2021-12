Francesco da solo per l'Immacolata in piazza di Spagna all’alba: Maria sciolga i cuori di pietra di chi innalza muri

globalist

8 Dicembre 2021

L’emergenza Covid non ha lasciato indifferente neanche il Pontefiche che, da solo, proprio come lo scorso anno è andato in Piazza di Spagna per rendere omaggio a Maria Immacolata. Lo ha fatto in solitaria per evitare disagi e assembramenti, che sono nuovamente potenzialmente pericolosi, in questo inverno di rinnovata allerta per una quarta ondata di Covid.

Papa Francesco, nella mattinata dell’8 dicembre — e nella solennità dell’Immacolata concezione di Maria — poco prima delle 6:15 si è recato in Piazza di Spagna, a Roma, «per un atto di venerazione a Maria Immacolata». E anche quest’anno — come nel 2020 — lo ha fatto in forma privata.

Mentre attorno era ancora notte, Francesco ha deposto un cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera, «chiedendole il miracolo della cura, per i tanti malati; della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri», come ha recitato il comunicato stampa della Sala stampa vaticana.

Il riferimento a «chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri» riprende il tema affrontato dal Papa pochi giorni fa, tra i migranti di Lesbo incontrati durante il viaggio a Cipro e in Grecia: «Chiusure e nazionalismi, la storia lo insegna, portano a conseguenze disastrose», aveva detto in quell’occasione il pontefice.

Dopo alcuni minuti, il Papa ha lasciato Piazza di Spagna per recarsi a Santa Maria Maggiore, dove ha continuato la preghiera davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani. Anche in questo caso, si tratta di un «ritorno»: il Papa era stato di fronte a questa icona il 15 marzo del 2020, nei giorni più feroci della pandemia.