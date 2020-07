Focolaio in Veneto, Ilaria Capua costretta a ribadire l'ovvio: "Non si va mai in giro con la febbre"

La direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, commentando quanto accaduto in Veneto, dove un imprenditore rientrato dalla Serbia e risultato poi positivo a Covid, ha ignorato i sintomi e rifiutato il ricovero, innescando un focolaio ha scritto: "A proposito di gestione della sanità pubblica. Non si va mai in giro con la febbre. Tantomeno durante una pandemia".L'uomo intanto è in rianimazione e Luca Zaia ha annunciato che lo segnalerà alla procura per eventuali reati. In Serbia, l'uomo che lo aveva contagiato è morto e a Belgrado è riscattato il lockdown.