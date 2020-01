Il Papa scherza con la suora: "Se non mi mordi ti do un bacio"

Un po' di autoironia: dopo quanto accaduto la notte di Capodanno, Papa Francesco è tornato tra i fedeli, intrattenendosi con i pellegrini presenti nell'aula Paolo VI per l'udienza generale.

Tra questi, una suora africana, eccessivamente entusiasta, ha suscitato la perplessità del Papa che, ironizzando, ha detto alla religiosa: "Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!", e poi l'ha abbracciata.

Il 31 dicembre, dopo il tradizionale Te Deum, il Pontefice, mentre salutava i fedeli che lo attendevano attorno al presepe in piazza San Pietro, è stato strattonato da una donna asiatica ed ha rischiato di perdere l'equilibrio e cadere: l'immagine della sua reazione, uno schiaffo sulla mano della donna per liberarsi e il volto contrariato, ha fatto il giro del mondo.

Il giorno dopo, all'Angelus, il Papa ha chiesto scusa per il "cattivo esempio", ammettendo di aver perso la pazienza.

Oggi una scena di tutt'altro tenore.