Usa-Russia, incontro tra le intelligence: "Canale per gestire i rischi nel settore nucleare"

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 14.27

Preroll

Stati Uniti e Russia hanno modi per gestire rischi nucleari attraverso i contatti fra le agenzie di intelligence dei due Paesi, ha precisato l’incaricata d’affari americana a Mosca, Elizabeth Rood in una intervista a Ria Novosti dopo che il direttore della Cia, William Burns ha incontrato la sua controparte Sergei Naryshkin in Turchia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Gli Stati Uniti hanno canali per la gestione dei rischi con la Federazione russa, in particolare nel settore nucleare e questo è stato l’obiettivo dell’incontro di Burns con Naryshkin. Burns non ha negoziato nulla e non ha discusso di una soluzione al conflitto in Ucraina», ha spiegato Rood sottolineando che gli Stati Uniti continuano a sollevare, con la Russia, la questione del rilascio della campionessa di basket Brittney Griner e di Paul Whelan.

Middle placement Mobile

«Gli Stati Uniti, come abbiamo già detto, hanno messo sul tavolo una proposta significativa. Abbiamo proposto anche delle alternative. Sfortunatamente, al momento la Russia non ha fornito alcuna risposta seria a queste proposte», ha concluso.