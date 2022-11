Shoigu in Ucraina per la consegna di medaglie per l'eroismo dei soldati russi

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 17.00

Guerra in Ucraina e propaganda di guerra: il ministro russo della Difesa, Sergey Shoigu, nella sua visita oggi ad un posto di comando sul fronte ucraino, ha presieduto una cerimonia per la consegna di medaglie alle truppe per il coraggio e l’eroismo mostrato nella speciale operazione militare in Ucraina.

Lo riferisce la Tass citando un comunicato del ministero russo della Difesa. Facendo seguito ad un decreto presidenziale, Shoigu ha consegnato ai soldati la medaglia d’oro di `Eroe della Russia´ tra le altre onorificenze, stando allo stesso comunicato citato dalla Tass.