Il Cremlino insiste: "Kiev prepara la 'bomba sporca' con l'aiuto dell'Occidente"

3 Novembre 2022 - 09.56

Kiev sta preparando una “bomba sporca” non senza la partecipazione dell’Occidente e la situazione si trasformerà in un disastro se non verrà fermata. Lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev, citato dalla Tass.

Il ministero della Difesa russo annuncia che la Russia riprenderà la partecipazione all’accordo sul grano. Intanto il Cremlino convoca l’ambasciatore britannico accusando Londra per l’attacco a Sebastopoli e il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Per Mosca, Kiev sta preparando una “bomba sporca” non senza la partecipazione dell’Occidente e avverte: “La situazione si trasformerà in un disastro se non verrà fermata”. L’impianto nucleare di Zaporizhzhia sta per divenire “parte integrante della Russia“: le autorità di Mosca hanno infatti iniziato a integrare l’impianto nella giurisdizione dell’operatore nucleare russo Rosenergoatom.