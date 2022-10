Usa, Regno Unito e Francia: "Nessuno si farà ingannare dalle accuse false di una 'bomba sporca' da parte di Kiev"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 09.30

«Nessuno si farà ingannare» dalla possibilità che Mosca intensifichi il conflitto in Ucraina con il pretesto dell’uso da parte di Kiev di una «bomba sporca» come indicato dal governo russo. Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta, i tre ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Stati Uniti che «respingono le accuse ovviamente false della Russia secondo cui l’Ucraina si sta preparando a utilizzare una bomba sporca sul proprio territorio. Nessuno si farebbe ingannare dal tentativo di usare questa accusa come pretesto per l’escalation». In conversazioni telefoniche domenica il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha parlato con i suo omologhi americani, francesi, britannici e turchi del conflitto in Ucraina.

Durante questi scambi Shoigu ha parlato delle «sue preoccupazioni relative a possibili provocazioni da parte dell’Ucraina con il ricorso a una bomba sporca´ . Ucraini e occidentali lo vedono come una minaccia ai preparativi per un attacco sotto falsa bandiera, sospettando che la Russia sia pronta a far esplodere una «bomba sporca» per giustificare l’escalation militare, ad esempio impiegando una tattica di ritorsione con armi nucleari. «Rimaniamo determinati a continuare a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per difendere il suo territorio per tutto il tempo necessario» hanno aggiunto i ministri nella loro dichiarazione congiunta.