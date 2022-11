Aiea conferma: nessuna prova di una `bomba sporca´ di Kiev

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 15.46

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha immediatamente inviato ispettori in Ucraina dopo le accuse di una «bomba sporca» di Kiev e non ha trovato prove al riguardo. Lo ha ribadito il direttore generale dell’agenzia Onu, Raphael Grossi, a margine della Cop27 a Sharm El Sheikh, secondo quanto riportato dalla Tass.

«Quello che abbiamo fatto è stato di mettere insieme immediatamente, nel giro di pochi giorni, una squadra di ispezione in tre strutture. Siamo stati in grado di confermare che non c’erano indicazioni di deviazione o qualsiasi altro uso improprio di materiale nucleare», ha detto Grossi, in alcune dichiarazioni trasmesse in diretta sui social dell’agenzia.

Il direttore generale Aiea ha osservato che l’agenzia non può ignorare le denunce sulla creazione di una bomba sporca perché «queste affermazioni sono state fatte come parte di una narrazione che porta all’uso di armi nucleari».