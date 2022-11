Ucraina, la Norvegia alza il livello di allerta militare verso la Russia

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 16.52

Guerra un Ucraina e timori di avventure russe che con Putin presidente sono sempre possibili. La Norvegia ha deciso di innalzare il livello di allerta militare a partire da domani: lo ha annunciato il premier norvegese Jonas Gahr Støre, pur sottolineando che non è stata rilevata alcuna minaccia immediata del paese che confina con la federazione russa.

«Da domani i militari aumenteranno la loro preparazione in Norvegia. Al momento non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia coinvolgere direttamente la Norvegia o qualsiasi altro Paese nella guerra, ma il conflitto in Ucraina significa che è necessario che tutti i Paesi della Nato stiano sempre più in guardia», ha affermato.