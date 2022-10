Sabotaggio del Nord Stream, la Russia: "Non abbiamo i dati per dire che sia opera degli 007 occidentali"

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 09.47

Nord Stream, chi è stato l’autore del sabotaggio o dell’attentato? Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha affermato che la Federazione Russa “non dispone di informazioni” sul fatto che il sabotaggio al Nord Stream sia stato organizzato dai servizi di intelligence occidentali.

Secondo lui, la Russia “non dispone di tali dati” che sono stati i servizi di intelligence occidentali a far saltare in aria i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2.

“Ma abbiamo informazioni che lo hanno fatto in passato… Intendo far saltare in aria gli oleodotti. Lo hanno fatto”, ha detto Patrushev. “Lo diremo anche noi tra poco”, ha aggiunto in onda sul canale tv russo Rossiya 24.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato ieri gli Stati Uniti di aver organizzato le esplosioni sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. “Le sanzioni non bastano agli anglosassoni, sono passati al sabotaggio organizzando esplosioni sui gasdotti internazionali del Nord Stream. Infatti, hanno iniziato la distruzione delle infrastrutture energetiche europee”, ha detto Putin.

In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che la Nato stava conducendo esercitazioni utilizzando attrezzature per acque profonde nell’area in cui si sono verificati gli incidenti del Nord Stream. Mosca ha detto che le dichiarazioni della CNN su navi e sottomarini russi presumibilmente visti nell’area dell’incidente sulle corde del Nord Stream nel Mar Baltico sono “stupide” e di parte