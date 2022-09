Putin dà la cittadinanza russa a Snowden, l'ex 007 Usa che rivelò il sistema di intercettazioni

globalist Modifica articolo

26 Settembre 2022 - 19.49

Snowden ha denunciato misfatti gravissimi sulle intercettazioni sistematiche degli Stati Uniti, anche a danno dei propri alleati. C’è però da dire che aver cercato asilo nella Russia di Putin – per quanto dettata dalla necessità di mettersi al riparo dalla giustizia americana – getta un’ombra sulla genuinità dell’operazione.

Adesso il presidente Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa all’informatore ed ex dipendente della Nsa americana Edward Snowden, rifugiato in Russia dal 2013 dopo aver lasciato gli Stati Uniti, secondo un decreto pubblicato lunedì (26 settembre).

Il nome di Edward Snowden compare insieme a decine di altri in un decreto pubblicato sul sito web del governo russo. Edward Snowden è ricercato dagli Stati Uniti per aver trasmesso alla stampa decine di migliaia di documenti comprovanti l’entità della sorveglianza elettronica esercitata da Washington nel mondo.

Snowden non sarà chiamato alle armi

L’ex dipendente della Central Intelligence Agency (CIA) Edward Snowden, a cui è stata concessa la cittadinanza russa, non sarà soggetto ad alcuna convocazione nell’ambito della mobilitazione parziale in Russia, secondo quanto dichiarato a Interfax dal suo avvocato Anatoly Kucherena.

«Esiste una procedura stabilita dalle leggi russe in relazione ai requisiti per la convocazione nell’ambito della mobilitazione parziale. Poiché Edward non ha prestato servizio nell’esercito russo e non ha esperienza o pratica nel servizio militare, non è soggetto alla possibilità di arruolamento», ha risposto Kucherena a una domanda di Interfax.