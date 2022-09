Gli 007 di Londra: "La Russia non ha riserve per resistere alla controffensiva di Kiev nel Lugansk"

globalist

17 Settembre 2022 - 11.52

Guerra di lunga durata ma per quanto sarà sostenibile? La Russia potrebbe non avere riserve per resistere alla controffensiva di Kiev nel Lugansk. Lo sostiene l’intelligence Gb nel suo ultimo briefing come riporta il Guardian.

«È probabile che – sostiene l’intelligence Gb – la Russia difenda ostinatamente l’oblast di Lugansk, nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, nonostante la controffensiva di Kiev, ma non è chiaro se le forze di Mosca abbiano riserve sufficienti o un morale adeguato per resistere a un altro assalto concertato da parte dell’Ucraina. Qualsiasi perdita sostanziale di territorio a Lugansk minera’ inequivocabilmente la strategia della Russia».

La valutazione arriva dopo che le forze ucraine hanno recentemente riconquistato più di 6.000 kmq di territorio, compresa la città di Izyum, a lungo considerata la porta d’accesso al Donbas.