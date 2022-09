Kadyrov l'omofobo guerrafondaio annuncia l'invio di forze speciali cecene nel Donbass

globalist

16 Settembre 2022 - 21.57

Preroll

Un guerrafondaio omofobo che invocava la legge marziale in Russia perché ci fosse la possibilità di accentuare il livello di scontro in Icraina. E ora il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha annunciato su Telegram l’invio di forze speciali da Grozny nel Donbass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Sono dotati di armi moderne e tanto equipaggiamento», scrive Kadyrov, «le unità sono ben addestrate. Includono un plotone di cecchini, mortai, batterie antiaeree, genieri, truppe d’assalto e truppe corazzate».

Middle placement Mobile

«Molti dei combattenti sono già stati nelle zone più difficili del Donbass», aggiunge il leader ceceno, «i nostri guerrieri sono costantemente dove il nemico ringhia più ferocemente».

Dynamic 1

Quanto ci sia di vero e quanto sia propaganda bellicista non è dato sapere. Almeno per or.