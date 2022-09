I nazisti del gruppo Wagner reclutano i detenuti di Putin: "Combattete sei mesi e sarete liberi"

globalist

16 Settembre 2022 - 11.28

Un gruppo ad alto tasso nazista, mercenari usati dallo Zar Putin come addetti alle operazioni sporche.

Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo di mercenari Wagner, in una dichiarazione pubblicata sui social ha affermato che «coloro che non vogliono inviare detenuti a combattere in Ucraina, dovrebbero invece mandare i propri figli. E ha aggiunto: «Se fossi in prigione sognerei di unirmi al gruppo Wagner per pagare il mio debito con la Patria». Lo riferisce la Bbc.

Ieri un video circolato sui social lo mostrava mentre incontrava in una prigione russa dei detenuti affermando che avrebbero ottenuto l’amnistia e sarebbero stati liberati se avessero combattuto per sei mesi con il suo gruppo.