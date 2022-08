Donald Trump indagato dall'Fbi per spionaggio

globalist

12 Agosto 2022 - 21.38

Un golpista mancato, pericoloso che ha usato la Casa Bianca come se fosse una depandance della sua azienda e si era arrogato il diritto di portarsi a casa documenti classificati.

Donald Trump è indagato da Fbi per spionaggio. Lo rivela Politico dopo aver preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell’ex presidente in Florida.

Fra i documenti riservati sequestrati a Donald Trump dall’Fbi ve ne erano anche sul «Presidente della Francia». In precedenza Trump era stato accusato di aver tentato di far sparire documenti compromettenti e di aver ricattato il presidente Zelensky chiedendo prove che inchiodassero il figlio di Bider per poter dare il via libera alle forniture militari.

Il sito di estrema destra divulga i nomi riservati degli agenti dell’Fbi

Il sito di estrema destra Breitbart ha svelato i contenuti del mandato di perquisizione dell’Fbi nel resort a Mar-a-Lago dell’ex presidente Usa, Donald Trump, e ha diffuso i nomi dei funzionari federali che hanno coordinato l’operazione. Il documento, che – secondo i media americani -sarebbe stato consegnato da Trump o da persone a lui vicine, può mettere in pericolo la vita degli agenti Fbi. Il dipartimento di Giustizia aveva tentato di oscurare i nomi per garantirne l’incolumità.