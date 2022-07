Mosca ammette il bombardamento di Odessa e mente ancora: "Era solo per far ripartire il grano..."

globalist

24 Luglio 2022 - 11.29

Bugiardi patentati, ora confermano perché ci sono troppi occhi e organizzazioni indipendenti che hanno visto.

L’esercito russo ha preso di mira il porto di Odessa all’indomani dell’accordo siglato a Istanbul per consentire la ripresa delle esportazioni di grano ucraine. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, sul suo canale Telegram.

«I missili Kalibr hanno distrutto infrastrutture militari nel porto di Odessa con un attacco ad alta precisione», ha dichiarato Zakharova in risposta a quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui l’attacco contro Odessa «dimostra solo una cosa: non importa cosa la Russia dice e promette, troverà sempre il modo di non attuarlo».