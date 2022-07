Israele, la speranza a sinistra è donna: il suo nome è Zehava Galon

globalist

24 Luglio 2022 - 16.21

La speranza a sinistra è donna. Il suo nome è Zehava Galon. L’ex leader del Meretz, la sinistra laica e pacifista israeliana, ha deciso di tornare nell’arena politica candidandosi alle primarie per la leadership del partito. Chi scrive ha avuto modo di conoscerla personalmente e d’intervistarla più volte nel corso degli anni. La cosa che più mi ha colpito, come un tratto indelebile del suo agire politico, è la determinazione, la nettezza della sua esposizione, il coraggio di andare controcorrente. E, non ultimo, il suo non essere stata colpita dal “virus” del governismo. Sia chiaro, e Globalist lo ha raccontato in decine di articoli, col supporto delle firme più prestigiose del giornale progressista di Tel Aviv (Haaretz): la crisi della sinistra in Israele è così profonda che non basta certo il ritorno in scena di una brava combattente per risalire la china. Tuttavia, se, come appare più che probabile, gli iscritti al Meretz la sceglieranno come leader, questa scelta sarebbe comunque una iniezione di speranza in un campo di sinistra che si gioca tutto o quasi nelle elezioni di novembre.

“Meretz is back”.

Scrive in proposito, su Haaretz, Amir Tibon:

Quando Zehava Galon fu eletta per la prima volta alla Knesset nel 1999, era uno dei dieci legislatori che rappresentavano Meretz, un partito che stava per entrare in una coalizione di governo per la seconda volta in meno di un decennio. Meretz, il partito più liberale di Israele, era un partito influente all’epoca, un partner di sinistra che spingeva il partito laburista di centro-sinistra ad attuare politiche più audaci ogni volta che deteneva il potere.

Questa sembra una storia lontana e irrilevante per il Meretz di oggi, che Galon ha annunciato martedì di voler guidare alle prossime elezioni israeliane. Il Meretz del 1999 puntava a un numero di seggi a due cifre nella speranza di migliorare la serie di portafogli governativi che avrebbe ricevuto dopo le elezioni; il Meretz del 2022 sta lottando per sopravvivere contro la scoraggiante soglia elettorale israeliana del 3,25% e non ha grandi aspirazioni oltre a questo. Galon ha guidato il Meretz dal 2012 al 2018. In un breve video che annunciava il suo ritorno in politica martedì, Galon ha guardato dritto in camera e ha ripetuto le parole “Meretz è tornato”.Il tema del ritorno è cruciale per un partito che ha perso gran parte del suo sostegno negli ultimi mesi, secondo i sondaggi di opinione, dopo che un legislatore disonesto tra le sue fila ha contribuito a far deragliare la “coalizione del cambiamento” di Israele, facendo essenzialmente il gioco di Benjamin Netanyahu e dei suoi alleati dell’estrema destra. Gli elettori di Meretz hanno giurato di punire il partito per aver danneggiato il governo da loro in gran parte sostenuto. Galon sta cercando di riportarli indietro, anche solo grazie alla forza della sua popolarità tra gli elettori del partito. La cosa potrebbe funzionare: Galon è una figura amata e rispettata all’interno della sinistra israeliana, un’impavida guerriera per la democrazia e i diritti civili che si oppone con fermezza alla corruzione e agli abusi del governo. È anche un raro fenomeno politico israeliano: una vera parlamentare che apprezza e comprende profondamente la Knesset, e non una deputata che cerca ogni opportunità per abbandonare il lavoro legislativo e diventare ministro del governo. Nei suoi due decenni di attività politica, Galon ha trascorso solo un anno all’interno di una coalizione di governo e il resto all’opposizione, lottando contro chi è al potere e non arrendendosi nemmeno in alcuni dei momenti politici più deprimenti per il suo schieramento, come la vittoria elettorale di Netanyahu nel 2015. Se dovesse superare Golan, come la maggior parte degli esperti si aspetta, il dilemma centrale di Galon sarà come gestire le crescenti richieste di fusione con il partito laburista guidato dal ministro dei Trasporti Merav Michaeli.

Le differenze ideologiche tra i due partiti sono miniaturizzate e prive di significato nell’attuale politica israeliana, dove l’intera sinistra sionista potrebbe ridursi a meno di dieci seggi dopo queste elezioni.

Molti elettori di sinistra dovrebbero sostenere il partito centrista Yesh Atid di Yair Lapid questa volta. Ma Michaeli, che sogna di ricostruire il partito laburista come partito di governo, rifiuta di fondersi con Meretz per salvare entrambi i partiti dalla minaccia di non superare la soglia.

Il ritorno di Galon potrebbe stabilizzare Meretz e allontanarlo ulteriormente dalla soglia, ma non sarà comunque sufficiente a renderlo un partito di medie dimensioni come quello a cui Galon aderì due decenni fa. L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è ancora la fusione con i laburisti e la creazione di un partito di sinistra che affiancherà Yesh Atid nello stesso modo in cui Meretz lavorava accanto ai laburisti ai tempi di Yitzhak Rabin e Ehud Barak.

La Knesset israeliana sarà migliore con l’esperto Galon di nuovo nell’edificio e Meretz sarà probabilmente più sicuro con il veterano legislatore di nuovo al vertice. Ma la sinistra israeliana, attualmente divisa tra due piccoli partiti con grandi sogni, avrà bisogno di più di questo ritorno per tornare a essere rilevante e influente”.

Così Tibon

La parola a Zehava

Il suo pensiero emerge con chiarezza in due suoi scritti, sempre su Haaretz”. Scrive Galon:”Il 1° novembre andremo alle urne per la quinta volta in quattro anni. Elezioni cruciali. Al momento, in Israele c’è un campo liberale che lotta per preservare lo status quo e un campo reazionario-rivoluzionario che cerca di scuotere l’intera realtà politica. I reazionari preferiscono definirsi conservatori, perché è un nome rispettabile, ma non c’è nulla di conservatore in quello che vogliono: Vogliono cancellare 60 anni di progresso. Negli ultimi 15 anni, l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu ha raccolto intorno a sé organizzazioni e persone che si definiscono “conservatrici” – il Kohelet Forum, Im Tirtzu e altri – che vogliono cambiare radicalmente Israele. Il Kohelet Forum sta cercando di importare concetti in Israele, attraverso il denaro di un oligarca che ha partecipato all’insurrezione del 6 gennaio negli Stati Uniti. Gli obiettivi di questi concetti sono l’avanzamento della superiorità ebraica, un ordine sociale tradizionale e la ricacciata delle minoranze e delle donne negli anni Cinquanta.

Il motivo è semplice: Il campo reazionario vuole, innanzitutto, completare l’occupazione della Cisgiordania e cacciare i palestinesi rendendo la loro vita insopportabile. Il campo reazionario ha creato insediamenti di welfare-state utilizzando il denaro pubblico israeliano; allo stesso tempo, sta combattendo per impedire uno stato sociale in Israele. Il problema dei reazionari è che in Israele esistono ancora forze che si oppongono al regime di apartheid instaurato negli insediamenti. Percepiscono i tribunali, che qua e là fermano l’acquisizione di terre private palestinesi, come un problema speciale. I tribunali e ciò che resta del campo liberale in Israele sono il vero nemico: ritardano, a volte, la diffusione dell’occupazione e osano inculcare in Israele valori non basati sull’odio.

Perciò il campo reazionario deve sconfiggere i liberali. I nostri reazionari hanno bisogno di ottenere vittorie schiaccianti per attuare contro di noi lo stesso metodo che usano contro i palestinesi: la disperazione. Netanyahu probabilmente non è reazionario fino a questo punto, ma non importa. Il Likud, che un tempo era un movimento liberale, è stato sottoposto a un’acquisizione ostile da parte dei reazionari. Se Netanyahu riuscirà a farsi eleggere di nuovo, dipenderà dai reazionari. Poiché non ha alcun impegno reale, se non quello di sottrarsi alla giustizia, e poiché vuole vendicarsi del campo liberale per averlo allontanato dalla guida del governo, nella prossima Knesset – se vincerà – perseguiterà chiunque non sia un reazionario.

Il successo dei reazionari negli Stati Uniti sulla questione dell’aborto porterà a tentativi di emulazione in Israele. Il nostro libertarismo religioso è un copia-incolla dagli Stati Uniti, guidato dai reazionari americani. Questo porterà alla selezione dei giudici da parte della Knesset, per cui i giudici saranno “loro”, e riempiranno il governo di conservatori di ultra-destra per approvare leggi che cambieranno il regime e rafforzeranno l’occupazione.

Il modello sarà Ayelet Shaked. Pensate a un intero governo con cloni della Shaked. Il parlamentare del Sionismo religioso Simcha Rothman ha già promesso che ciò che i reazionari hanno fatto negli Stati Uniti negli anni ’50, lui e i suoi colleghi lo faranno in meno tempo.

Ma è ancora nelle nostre mani. Sono ancora una minoranza. Il 1° novembre si svolgerà la nostra ultima battaglia per la democrazia. Non è mai stato un esempio di democrazia liberale. Difettosa, traballante, tendente all’autoritarismo, ma pur sempre democrazia. Nessuno osi assentarsi”.

E lei è la prima a dar seguito a questa invocazione finale.

Un tema centrale sarà quello della pace con i palestinesi. Anche qui Galon va controcorrente, visto che il tema è praticamente scomparsa dal dibattito politico in Israele. Ma il Meretz di Galon non è un partito senza memoria, ma nella sua vocazione pacifista proverà a trovare un elemento identitario da spendere in campagna elettorale.

Così Galon si esprimeva in occasione del 55° anniversario dell’inizio della Guerra dei Sei Giorni: “Domenica è stato il 55° anniversario dell’inizio della Guerra dei Sei Giorni, e quindi anche 55 anni dall’occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. In definitiva, Israele è riuscito ad esistere senza regime militare per soli sei mesi: tra il dicembre 1966, quando fu abolito il regime militare che governava i cittadini palestinesi di Israele, e il giugno 1967, quando iniziò il regime militare nei territori occupati che dura tuttora.

Durante questi anni, ci siamo abituati a inquadrare la conversazione in termini tattici: Il coprifuoco sarà efficace? O forse le detenzioni amministrative, o forse le demolizioni e l’esproprio delle case? Giorno dopo giorno, abbiamo violato i diritti umani fondamentali dei nostri soggetti occupati. Abbiamo rubato le loro terre, le loro proprietà e le loro speranze.

E mese dopo mese, anno dopo anno, abbiamo permesso a ufficiali militari e politici senza coscienza di gestire le nostre vite. Hanno parlato di “falciare l’erba”, cioè di massacrare periodicamente i palestinesi per riportarli a uno stato di sottomissione; di “gestire il conflitto”, cioè di evitare di porvi fine; di una politica di grandi bastoni e minuscole carote. In pratica, l’idea era di atomizzare la società palestinese. E la scorsa settimana ci siamo trovati ancora una volta ad assistere a pogrom perpetrati dai coloni, che non vogliono vedere il simbolo delle aspirazioni nazionali palestinesi nemmeno in territorio palestinese, e a un’enorme esplosione di odio verso altri esseri umani tra decine di migliaia di persone di destra e i loro sostenitori a Gerusalemme. Sotto l’occhio vigile delle nostre forze di polizia, i rivoltosi hanno aggredito i palestinesi, danneggiato le loro proprietà, sputato loro addosso e invocato il loro omicidio di massa. Sotto gli occhi del capo della polizia distrettuale, decine di migliaia di giovani deliberatamente incitati hanno gridato “morte agli arabi” e hanno detto agli arabi che il loro villaggio “dovrebbe essere bruciato”. Ma il capo della polizia non ha ordinato alcun arresto per violazione della legge contro l’incitamento al razzismo. E il primo ministro e il ministro della Pubblica Sicurezza si sono entrambi vantati del fatto che questa marcia razzista annuale attraverso il quartiere musulmano della Città Vecchia sia passata pacificamente. C’è una chiara connessione tra questa conversazione tattica e la rapidità con cui Israele cade in mano ai razzisti radicalizzati. Quando cediamo all’inquadramento tattico, che riduce la privazione di milioni di persone dei loro diritti umani e civili alla questione del posto di blocco o dell’uso di fucili Ruger “meno letali” al posto dei proiettili con la punta di spugna, abbiamo perso la capacità di fare una chiara dichiarazione morale. La moralità è potere. La tradizione ebraica insegna che la pazienza è meglio dell’eroismo e che chi governa se stesso è meglio di chi conquista una città. Non c’è autentico potere né eroismo nel lanciare granate stordenti alle donne e nell’ammanettare le ragazze. C’è solo debolezza e paura.

Abbiamo taciuto di fronte a un pogrom dopo l’altro. Abbiamo lasciato correre quando un politico di alto livello ha definito i palestinesi “un po’ di schegge nel nostro sedere”, e di nuovo quando quel politico è diventato primo ministro e ha inviato una lettera aperta alla “maggioranza sionista silenziosa”, come se un quinto della popolazione di Israele fosse evaporato.

Proteggere i diritti umani non è una debolezza, ma una forza. La forza non è solo un esercito, né solo i successi dell’alta tecnologia o il rispetto dei diritti degli omosessuali, che Israele usa per cercare di convincere il mondo che merita ammirazione. La forza è sapere che il nostro Paese agisce con giustizia, che non discrimina tra gli esseri umani, che è un Paese adatto a vivere. Ma quando un giornalista palestinese e un bambino palestinese vengono uccisi, qualsiasi facciata presentata al mondo esterno si dissolve come un castello di sabbia sulla spiaggia. Se non vogliamo diventare la Corea del Nord del Medio Oriente, dobbiamo includere una maggiore moralità nelle nostre considerazioni. Porre fine al nostro controllo sulle vite di milioni di esseri umani sarebbe un buon inizio”. Concludeva così il suo articolo.

C’è ancora vita a sinistra in Israele. E Zehava Galon ne è la speranza.