Zehava Galon: "Da figlia di sopravvissuti alla Shoah vi dico: quello in Ucraina è un genocidio"

Umberto De Giovannangeli

26 Aprile 2022 - 17.19

Zehava Galon, è stata parlamentare israeliana e leader del Meretz, la sinistra pacifista d’Israele. Per chi scrive, un’amica. Zehava non ha mai avuto paura di andare controcorrente e affermare verità scomode per la maggioranza degli israeliani. E lo ha fatto anche nei giorni scorsi, con questo articolo scritto per Haaretz, che Globalist propone in Italia.

E’ un genocidio, si un genocidio

Scrive Zehava Galon: “Giovedì si celebra la Giornata della Memoria dell’Olocausto; domenica abbiamo celebrato la Giornata della Memoria del Genocidio Armeno, commemorando gli eventi che furono un catalizzatore dell’Olocausto degli ebrei. “Chi si ricorda degli armeni”, chiese retoricamente Hitler. Era sicuro che proprio come l’Impero Ottomano commise un genocidio senza pagare un prezzo, così poteva fare la Germania.

L’esercito russo sta ora commettendo crimini contro l’umanità e genocidio. Come figlia di sopravvissuti all’Olocausto, è importante per me sottolineare che non c’è niente come la memoria umana, e il genocidio di sei milioni di ebrei sarà per sempre straordinario nella storia del genocidio. L’apparato omicida unico, la severa selezione delle vittime, l’enorme sforzo per perseguitarle in un intero continente – e la lenta realizzazione delle vittime che il loro mondo era completamente crollato, che ogni persona era un potenziale nemico, che non c’era rifugio, e che erano condannati a morire solo per la loro stessa esistenza. Il fatto che un intero popolo, in gran parte colto, sapesse, anche se lo reprimeva, ciò che avevano fatto quelli tra loro che indossavano un’uniforme – tutto questo è una ferita sanguinante nella storia. Ottant’anni dopo, gli storici stanno ancora cercando di capire.

Lo storico Timothy Snyder, nel suo libro Bloodlands ha affrontato la difficoltà di comprendere questi numeri inconcepibili nei termini di un noto incidente: Nel massacro di Babi Yar, alla periferia di Kiev, una giovane ragazza si avvicinò a un fotografo tedesco, indicò se stessa e disse: “18 anni”. Dopo di che si unì alla fila di vittime e andò alle fosse. Così, ha scritto Snyder, dobbiamo capire l’Olocausto. Non con la cifra 6.000.000, ma piuttosto con una ragazza di 18 anni, che sapeva che stava per essere uccisa – 6 milioni di volte. Così dobbiamo guardare all’Ucraina: Non in numeri, ma in migliaia di mondi che stanno morendo.

E sì, quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha protestato per i terribili crimini e li ha paragonati all’Olocausto degli ebrei, abbiamo tutti pianto. E quando abbiamo gridato al paragone, abbiamo messo da parte i crimini stessi.

Ora anche il presidente degli Stati Uniti considera l’evento in Ucraina un genocidio, e gli ucraini ricordano – anche se noi no – che la Russia ha già commesso un genocidio in Ucraina – l’Holodomor, che ha fatto tre milioni di vittime e forse più. Ogni giorno riceviamo notizie degli orrori, ma l’anima non può contenerli, e così reprimiamo le informazioni.

E dopotutto, qui stanno accadendo altre cose. La coalizione arranca, la violenza in Cisgiordania e Gerusalemme Est è esplosa, e lentamente ma inesorabilmente le notizie dall’Ucraina vengono messe da parte. Dopo tutto, la gente pensa prima a se stessa. E già non abbiamo più forza per leggere, e ci diciamo che l’Ucraina è lontana, non ha niente a che fare con noi. A volte la guerra irrompe di nuovo nella nostra consapevolezza: Quando i russi uccidono un altro sopravvissuto all’Olocausto, quando c’è un bombardamento o la fame, c’è un titolo di giornale. E si riaffonda. “Mai più”, diremo questa settimana. Come se queste parole fossero legate agli anni ’40; come se non avessero un significato universale.

Il genocidio avviene sotto i nostri occhi, e noi mandiamo alle vittime qualche casco, per alleggerire la nostra coscienza. E abbiamo degli interessi, certo. Ma anche la Svizzera e la Svezia e il governo di Vichy avevano interessi, e noi non concediamo loro alcuna scusa. Come ha potuto il mondo tacere, ci chiediamo. Così, esattamente così. Nel terribile sovraccarico di informazioni, ogni giorno, abituandoci lentamente agli orrori. Ci si poteva aspettare di più da noi. Questa è una prova morale che avremmo dovuto superare. E un giorno non ci saranno più scuse”.

Così Galon.

Quegli ebrei amici dello Zar

Di grande interesse è anche lo scritto di Lev Stesin. L’autore vive e lavora nella Silicon Valley, in California. È un membro fondatore del San Francisco Voice for Israel

Scrive Stesin sul giornale progressista di Tel Aviv: “Gli ebrei, o almeno alcuni di loro, sono al Cremlino. Gli anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica e in particolare i decenni sotto il presidente Vladimir Putin hanno visto un’inversione di fortuna senza precedenti per gli ebrei russi. I giorni dell’antisemitismo promulgato dal governo come politica di stato sono finiti da tempo.

Un certo numero di ebrei, alcuni dei loro detrattori sostengono troppi, sono tra gli oligarchi russi, gli uomini più ricchi della Russia e del mondo intero, che girano intorno a Putin, il santo dei santi, parte della sua più stretta cerchia di amici, i suoi “consiglieri”, i suoi spiegatori all’Occidente.

E non sono tutti quelli che a volte vengono avviliti come ebrei “simbolici”. Alcuni di loro, come Berel Lazar, il rabbino capo della Russia e Alexander Boroda, presidente del consiglio della Federazione delle comunità ebraiche della Russia, con il loro abbigliamento chassidico e le loro osservanze, si adatterebbero perfettamente a qualsiasi posto tra Crown Heights e Bnei Brak.

Questo è unico. Nessun altro leader mondiale, incluso il primo ministro d’Israele, può vantarsi di avere ebrei ultraortodossi di simile levatura nella sua stretta cerchia. In effetti, questo è stato un risultato spettacolare della leadership ebraica russa, ma un accordo faustiano, come ogni accordo con il diavolo.

Questi “veri” ebrei intorno a Putin si identificano tutti con il chassidismo Lubavitch, noto anche con l’acronimo del movimento, Chabad. Il movimento Chabad, con sede a New York e meglio conosciuto in Occidente per la sua entusiastica apertura agli ebrei non affiliati, ha una lunga e movimentata storia in Russia che risale alla genesi del movimento alla fine del XVIII secolo.

Il fondatore del movimento, l’Alter Rebbe, Shneur Zalman di Liadi, era nato a Liozno, allora nell’impero russo, oggi Bielorussia. Egli vi stabilì la sua corte chassidica, trasferendosi in seguito a Liadi e poi, sotto suo figlio Dov Ber, in un altro shtetl vicino chiamato Lyubavichi, dando al movimento il suo nome attuale.

Lubavitch era la corte chassidica più orientale. In realtà, era così a est che Lyubavichi stesso, dopo che i sovietici crearono le loro repubbliche satellite, divenne parte della Russia vera e propria. Così, in termini di geografia contemporanea, Lubavitch è l’unico movimento chassidico russo, non ucraino, bielorusso o polacco.

La relazione di Chabad con il governo della Russia non è iniziata di sua iniziativa. Nel 1797, il secondo Rebbe fu arrestato dalle autorità russe e inviato a San Pietroburgo, allora capitale dell’Impero, per essere interrogato. L’improvviso interesse dello zar per un gruppo ancora oscuro fu innescato da una lettera di implacabili detrattori ebrei del chassidismo, con sede a Vilna, che accusavano i chassidim, e il Rebbe in particolare, di essere una setta pericolosa che sosteneva contro il governo e aiutava i nemici della Russia.

Alla fine il Rebbe fu assolto e rimandato a casa. Un altro arresto con un esito simile seguì nel 1800. Tuttavia il Rebbe utilizzò entrambe le crisi come un’opportunità per conoscere e capire meglio il governo russo e divenne personalmente amico di alcuni funzionari. Il rispetto per le autorità locali divenne una parte importante dell’ideologia Lubavitcher.

Quando Napoleone invase la Russia, il percorso delle forze francesi verso Mosca passava attraverso il Pale of Settlement, e Liozna e Liadi in particolare. A differenza della maggior parte delle altre corti chassidiche dell’epoca – che ufficialmente ignoravano i grandi sconvolgimenti della guerra, o sostenevano tranquillamente i francesi – Shneur Zalman diede istruzioni ai suoi seguaci di aiutare la Russia. Molti dei suoi Hasidim lavorarono come spie e scout per le forze imperiali russe.

Il Rebbe spiegò succintamente la sua decisione: Il tipo di libertà offerto dalla Francia era più pericoloso per gli ebrei dell’oppressione zarista: sotto i francesi gli ebrei sarebbero stati liberati economicamente e geograficamente, ma sarebbero diminuiti nello spirito. Il Rebbe fuggì con le forze russe in ritirata e fu rilasciato un notevole passaporto dal governatore civile di Smolensk che dichiarava: “Per ordine dello Zar… tutto il personale militare e governativo ovunque deve aiutarlo e garantirgli il libero passaggio… Ogni volta che sarà richiesto, dovrà ricevere tutta la protezione e l’aiuto disponibili. “

Per tutto il XIX secolo, Lubavitch fu molto attiva nella vita comunitaria ebraica: grazie al suo zelo e ai suoi buoni rapporti con il governo, si affermò in tutto il vasto impero russo, ben oltre il Pale of Settlement.

Lubavitch passò all’attivismo politico nel 1917, intorno al periodo delle elezioni dell’Assemblea Costituente di tutta la Russia, prima del colpo di stato bolscevico. Nelle elezioni locali, Lubavitch correva da solo o in coalizione con altri partiti, a volte anche con i socialisti, ma mai con i sionisti. Il Rebbe di allora, Yosef Yitzchak, considerava il sionismo il pericolo mortale per il futuro degli ebrei e del chassidismo. Lo stesso approccio fu adottato nella vita comunitaria, dove i sionisti dovevano essere affrontati con ogni mezzo.

Rebbe fu infine imprigionato e condannato a morte, che fu commutata in esilio dalla Russia.

Da quel momento iniziarono gli sforzi clandestini di Chabad per sostenere l’ebraismo all’interno dell’Unione Sovietica. Si può ben dire che Lubavitch ha mantenuto accesa la candela della vita ebraica contro le probabilità schiaccianti. Molti hanno percepito questi sforzi giganteschi come una lotta esplicita con il regime sovietico. Questo era un grande fraintendimento di ciò che Lubavitch cercava.

Lo Chabad non si è mai preoccupato della natura del regime. Non si preoccupava dello zar né dei bolscevichi. Ciò che il Rebbe voleva era la capacità di continuare la vita chassidica. Se i sovietici avessero accolto le modestissime richieste del Rebbe, preservando così una qualche parvenza di vita religiosa ebraica, come fecero con la maggior parte degli altri gruppi religiosi, la vita degli ebrei sovietici avrebbe potuto essere molto diversa.

Ma quel compromesso non sarebbe stato possibile, poiché i bolscevichi consideravano gli ebrei non come una nazione ma come una classe da eliminare. Non ci sarebbe stato nessun Berel Lazar a farsi fotografare accanto a Lenin.

Tre quarti di secolo dopo, il crollo dell’Unione Sovietica presentò una grande opportunità per Lubavitch. Il movimento stava tornando a casa. Il Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, colse il momento e diede istruzioni ai suoi seguaci di tornare e ristabilire il movimento nella sua culla. I suoi seguaci, guidati da Berel Lazar, cresciuto a Milano, portarono a termine il compito in modo spettacolare.

Hanno riportato il giudaismo nella sua forma chassidica a migliaia di ebrei così lontani dalla tradizione come gli ebrei non sono mai stati. Ma si resero anche utili, se non indispensabili, ai nuovi governanti del Cremlino. E in questo compito, sono stati anche un po’ fortunati.

Vladimir Putin, un ex ufficiale del KGB, era intimamente familiare con la “questione ebraica”. In diverse occasioni, ha espresso pubblicamente l’opinione che la persecuzione degli ebrei è stato uno dei più grandi errori del regime sovietico. La politica ha ottenuto poco o niente, ma ha generato troppe critiche mondiali e troppi punti persi nelle guerre di propaganda.

Putin era tanto desideroso di abbracciare gli ebrei quanto gli ebrei erano desiderosi di reintegrarsi nella classe politica. Come sempre, la caricatura degli ebrei che hanno un potere immenso e connessioni illimitate ha giocato il suo ruolo. Questa simbiosi ha permesso al movimento Lubavitcher di costruire un piccolo impero in tutta la Russia. I suoi avamposti si trovano ora negli angoli più remoti dell’immenso paese, da Murmansk a Vladivostok, anche in luoghi con una minuscola popolazione ebraica.

Niente di tutto ciò sarebbe possibile in un paese così centralizzato e strettamente controllato come la Russia senza il sostegno diretto del governo. In molti casi, i funzionari del governo locale, sotto gli ordini diretti del Cremlino, hanno restituito allo Chabad le proprietà di proprietà della comunità ebraica una volta confiscate dai sovietici.

Non c’è dubbio che questi nuovi Hasidim al Cremlino abbiano visto Putin come un dittatore benevolo. E anche se la scritta dell’inevitabile catastrofe era sul muro da molto tempo, il mantra spesso ripetuto che la Yiddishkeit è ciò che conta davvero ha permesso allo Chabad in Russia di continuare a crescere e fare affari con il governo come al solito.

Ma l’invasione dell’Ucraina ha cancellato quasi tutti i guadagni di Chabad degli ultimi 30 anni, e con essi la reputazione dei suoi leader locali e dei suoi finanziatori ora sanzionati. Non sarà così facile per nessuno, ebrei compresi, dimenticare la debole opposizione al conflitto da parte del “rabbino di Putin” Berel Lazar, e le “preoccupazioni” di Boroda sull’influenza nazista in Ucraina. L’intera farsa assomiglia a un’incarnazione contemporanea ma invertita del famigerato Comitato antisionista del pubblico sovietico, che accusava sionismo e nazismo di lavorare mano nella mano.

Il movimento Lubavitcher è un’organizzazione mondiale. È principalmente un’organizzazione occidentale. È da lì che proviene la maggior parte del denaro, quasi tutte le persone e l’influenza. I Lubavitcher russi non possono sopravvivere da soli come una setta indipendente separata dal suo cuore a Crown Heights. Molto presto questi Kremliner Hasidim dovranno fare una scelta, triste e ironica allo stesso tempo, tra il Cremlino e la loro Yiddishkeit”.