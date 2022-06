Zelensky visita Odessa e incontra i soldati: "Finché vivete voi, c'è un forte muro ucraino"

globalist

18 Giugno 2022 - 23.13

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visitato la città di Mykolaiv, si è spinto fino a Odessa, considerata dai russi uno snodo importante nella conquista del Sud del Paese. E ai soldati ucraini, il presidente ucraino ha detto: «Finché vivete voi, c’è un forte muro ucraino». Dall’inizio dell’invasione, le uscite da Kiev di Zelensky sono state molto rare.

Durante la riunione con le autorità locali, il governatore della regione di Odessa, Maksym Marchenko, ha esposto le misure adottate per difendere la regione dall’attacco militare russo. I partecipanti hanno anche discusso di come organizzare un corridoio sicuro per l’esportazione del grano e come sostenere i contadini per il raccolto. Secondo i dati forniti da Marchenko, a causa dell’aggressione russa vi sono 39 navi civili di 14 diversi paesi bloccate nei porti del mar Nero. Il comandante della Marina Ucraina, Oleksiy Neizhpapa, ha descritto la situazione della sicurezza nel mar Nero.

Zelensky ha voluto visitare anche il luogo dove un appartamento è stato colpito da un missile russo il 23 aprile, uccidendo otto persone, fra cui Kira, una bimba di tre mesi, la sua mamma e la nonna. La loro morte è uno dei tragici simboli della guerra in Ucraina. «Questo è un crimine terribile odioso, l’aggressore uccide e mutila la gente. Dobbiamo ricostruire questo edificio perché gli abitanti possano tornare a casa», ha affermato.