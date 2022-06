Di Maio, monito a M5s: "Allineati alla Nato o la sicurezza dell'Italia è a rischio"

globalist

18 Giugno 2022 - 18.33

Di Maio è il ministro degli Esteri ma dal 24 febbraio in poi ogni dichiarazione di Conte su Ucraina, Russia e guerra era fatta come se M5s fosse all’opposizione o alla Farnesina non ci fosse un loro ministro. Ora la cosa è ben chiara.

La discussione sull’Ucraina rappresenta un nuovo terreno di scontro tra il Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo il botta e risposta con Giuseppe Conte per la debacle alle amministrative.

“Ho letto che in questo ore c’è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea dall’alleanza della Nato e dell’Ue: la Nato è un’alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell’Italia”, ha commentato.