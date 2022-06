Mariupol, scoperti altri 24 bambini uccisi dalle bombe russe a maggio

globalist

11 Giugno 2022 - 12.27

Preroll

Guerra in Ucraina, una tragedia nella tragedia: la procura generale dell’Ucraina ha detto di aver appreso che altri 24 bambini – rispetto ai conteggi disponibili finora – sono morti nei bombardamenti russi su Mariupol nel mese di maggio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Durante la compilazione dell’elenco dei crimini, è emerso che altri 24 bambini sono morti a Mariupol in seguito ai bombardamenti indiscriminati dei militari russi», ha scritto su Telegram la procura, citata dal Guardian.

Middle placement Mobile

In totale, dall’inizio dell’invasione russa – prosegue la nota – più di 287 bambini sono morti e oltre 492 sono rimasti feriti: «Queste cifre non sono finali, il nostro lavoro prosegue per cercare di aggiornarle, nelle zone dove si combatte, in quelle temporaneamente occupate e in quelle liberate»