I filo-russi del Donetsk processano i combattenti britannici catturati a Mariupol: rischiano la pena di morte

7 Giugno 2022 - 21.53

Un processo la cui validità è dubbia come in tutti i processi di guerra, a maggior ragione perché istruito in una terra che ufficialmente appartiene all’Ucraina mentre da tempo è finita nelle manidei separatisti filo-russi.

Nell’autoproclamata Repubblica di Donetsk è iniziato il processo a due britannici che combattevano con le forze ucraine. I due uomini, Shaun Pinner e Aiden Aslin, sono stati catturati a Mariupol e rischiano la pena di morte per «terrorismo» e per aver combattutto come «mercenari» contro l’invasione russa, riporta il Guardian aggiungendo che secondo alcuni osservatori questi processi potrebbero avere l’obiettivo di aumentare la pressione sull’Occidente e facilitare lo scambio di prigionieri.

Con i due britannici è stato processato anche il marocchino Saadoun Brahim. Il Regno Unito ha già fatto sapere che si opporrà a una condanna a morte.

