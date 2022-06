Ucraina, a Lugansk tre morti in meno di un giorno: tra loro anche un bambino

globalist

4 Giugno 2022

Lo ha reso noto su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Sergiy Gaidai, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform. “Il 3 giugno 2022, una donna e suo figlio sono stati uccisi nel bombardamento russo di Hirske. Un’altra persona è stata ferita a morte a Zolote”, ha scritto Haidai. Inoltre, le autorità regionali hanno ricevuto informazioni su un altro residente locale ucciso a Hirske tre giorni fa. Alcune persone sono rimaste ferite nel corso di un bombardamento della città di Severdonetsk.

Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno ucraino, le forze russe stanno al momento concentrando i loro maggiori sforzi per sferrare una massiccia offensiva su Sloviansk, nella regione orientale di Donetsk. Più di 20 gruppi tattici sono già concentrati in questa direzione. Ogni gruppo è composto da 600-800 soldati, più di 30 mezzi corazzati per il trasporto di personale, 10 carri armati”. Secondo il think tank Usa Study of War, le forze russe continuano ad affrontare “azioni partigiane ucraine” nei territori conquistati. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk, Kiev rivendica di aver riconquistato terreno e assicura di controllare ancora il 50% della città. L’intelligence britannica ritiene comunque che Mosca sarà in grado di controllare tutta la regione entro un paio di settimane. Sarebbero infine falliti assalti a sud-est e sud-ovest di Izyum e a ovest di Lyman.

“Un totale che comprende sia grandi città che piccoli paesi. Tutti hanno subito danni ingenti. In molti non si può tornare alla vita civile. Questa è la realtà portata dalla Russia”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky durante il suo discorso alla Conferenza annuale dei sindaci degli Stati Uniti d’America, aggiungendo che dall’inizio dell’invasione militare, la Federazione Russa ha utilizzato quasi 2.500 diversi missili contro l’Ucraina, e la maggior parte ha colpito infrastrutture civili.