Viaggio di Salvini a Mosca, Borghi (Pd): "Atto dovuto che il Copasir si occupi di Capuano"

3 Giugno 2022 - 11.40

hi crede alla buone intenzioni di Salvini? E chi crede che dietro il suo improbabile attivismo da pacifista ci sia solo la pace e non il desiderio di tirare la volata a Putin?

Sulla vicenda Salvini in Russia, «alla luce delle dichiarazioni rese da parte dell’avvocato Capuano, collaboratore di Salvini, oltre che di alcune informazioni che sono state diffuse su alcune organi di stampa, l’attivazione del Copasir è semplicemente un atto dovuto. Noi svolgiamo un’attività di verifica delle informazioni».

Così Enrico Borghi, deputato del Pd e membro del Copasir, ai microfoni della trasmissione «L’Italia s’è desta» su Radio Cusano Campus.

«Occorre verificare – aggiunge – che ci sia stata assoluta linearità delle nostre informazioni, cioè che il servizio di informazione italiano si sia mosso nei termini della nostra legge. Dovrebbe essere un elemento di garanzia anche per Salvini questa cosa. Poi bisogna capire se questo avvocato Capuano che non riveste cariche istituzionali e dice di avere svolto determinate funzioni di carattere diplomatico. Una persona che non ha accesso a informazioni come può dire di poter arrivare a firmare un piano di pace? Se noi siamo `i guerrafondai´, i `venditori di armi´, allora chiedo a Salvini perché sta al governo con noi?»