Ucraina, gli 007 di Kiev: "Le navi russe usano pezzi di ricambio di elettrodomestici cinesi"

24 Maggio 2022 - 17.34

Alcune navi da guerra russe, per via della scarsa reperibilità di materie prime, hanno dovuto usare pezzi di ricambio di elettrodomestici cinesi. Lo afferma l’intelligence militare ucraina (Gur), citata da Ukrinform, aggiungendo che alcuni marinai rifiutano di combattere dato lo stato delle unità navali.

“Le sanzioni imposte contro l’occupante mettono a rischio la manutenzione e la riparazione dei motori diesel della flotta da guerra”, riferisce il rapporto del Gur, spiegando che alcune navi, anche quelle in grado di lanciare missili da crociera, hanno dovuto ricorrere ai pezzi di elettrodomestici cinesi, per altro comprati a “prezzi gonfiati”.

Il comando della flotta del Caspio, che è coinvolto nella guerra in Ucraina, ha ordinato di nascondere i problemi per timore di ispezioni e accuse di corruzione su pezzi di ricambio, afferma il Gur, dicendo che chi fa trapelare queste informazioni rischia accuse di tradimento punibili con pene fino a 15 anni di carcere. I marinai della 106esima brigata navale della flotta del Caspio, continua il Gur, si rifiutano di partecipare alle missioni di guerra in Ucraina a causa dello stato delle navi e avrebbero anche scritto lettere segrete di denuncia dei loro comandanti al leader del Cremlino Vladimir Putin e il ministro della Difesa Sergei Shoigu.