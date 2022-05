Ucraina, Renzi indica come possibili mediatori Merkel e Blair (che ha fatto la guerra in Iraq mentendo al mondo)

globalist

9 Maggio 2022 - 18.26

Bene una iniziativa europea. Ma indicare come mediatore di pace Blair è molto discutibile. Parliamo di colui che con Bush ha dato il via alla seconda guerra del Golfo, ordinando con Bush l’invasione dell’Iraq di Saddam Hussein sulla base di false prove che testimoniavano che Iraq avesse armi di distruzione di massa che in realtà non aveva.

“La data del 9 maggio era temuta e attesa. Vi ricordate che, all’inizio della guerra in Ucraina, qualcuno mi attaccava perché troppo prudente, qualcuno diceva che io non ero serio perché chiedevo una soluzione diplomatica, eccetera? Purtroppo, i fatti di queste settimane dimostrano che non c’è soluzione fuori dalla diplomazia”.

Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

“Questa guerra non la vincerà nessuno ma la perderà sicuramente la povera gente che muore in Ucraina ma anche quella che farà la fame in Africa e non solo. E questa guerra la perderà l’Europa se non prende una benedetta iniziativa diplomatica. Che sia Merkel o Blair, che sia un inviato speciale o una conferenza di pace, serve una iniziativa politica e diplomatica targata Europa. Lo diciamo dal 24 febbraio, ora iniziano a dirlo quasi tutti. Lo diciamo soprattutto il 9 maggio, giorno in cui ricordiamo la Festa dell’Europa. Chi vuole bene all’Europa auspica una grande iniziativa politica e diplomatica per salvare la pace, per salvare il pianeta”, conclude.