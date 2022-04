Azovstal, il comandante della brigata ucraina: "La situazione è oltre la catastrofe umanitaria"

globalist

29 Aprile 2022 - 18.43

Guerra in Ucraina, la situazione nella Azovstal di Mariupol è ormai “oltre la catastrofe umanitaria”. Lo ha affermato alla Cnn, il maggiore Serhiy Volyna, comandante della 36esima brigata marina che guida le forze ucraine asserragliate nell’acciaieria, insieme a centinaia di civili, compresi, spiega, sessanta bambini, uno di appena quattro mesi.

“Abbiamo molta poca acqua, molto poco cibo rimasto”, continua Volyna spiegando che i recenti bombardamenti russi sull’ospedale da campo che era all’interno del complesso hanno distrutto vitale equipaggiamento medico. “E’ stata colpita direttamente la sala operatoria, e tutto l’equipaggiamento e il materiale necessario per gli interventi è stato distrutto – continua – non possiamo curare i nostri feriti, soprattutto le ferite da proiettile e schegge”.

Il comandante che afferma poi di non “conoscere i dettagli” del possibile piano di evacuazione annunciato per oggi. “So che la missione è arrivata a Zaporizhzhia e stanno cercando di lanciare un’operazione di salvattaggio”, ha continuato dicendo di essere in contatto diretto con il presidente Volodymyr Zelensky, che li ha aggiornati sulla “situazione in tutta l’Ucraina e a Mariupol” cercando di “tenere alto il morale”. “Non possiamo dirvi per certo quanto ancora riusciremo a resistere – conclude – tutto dipende dai movimenti del nemico e anche dalla fortuna, noi abbiamo grande speranze nella possibilità di essere evacuati, nel fatto che il presidente riuscirà” a farci uscire da qui.