Azovstal, Mosca accusa Kiev: "Tengono i civili nell'impianto per usarli come scudi umani"

22 Aprile 2022 - 19.59

Mariupol conquistata? Pare di no. E al momento la strategia di Putin dell’assedio, ossia prendere per fame e sete chi non si è arreso non sta dando ancora i suoi frutti.

Kiev fa di tutto per mantenere i civili all’interno dell’impianto assediato di Azovstal, a Mariupol, usandoli come scudi umani. Lo ha denunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, alla tv Russia-24: “Stanno facendo di tutto, il regime di Kiev sostenuto dagli Stati Uniti, per far sì che le persone presenti in Azovstal restino lì. E’ una continuazione delle tattiche degli scudi umani”.

Zakharova ha poi definito “una bugia” le dichiarazioni di Kiev secondo cui le forze russe starebbero impedendo ai civili di lasciare l’area.

“Non è vero – ha scandito – La Russia ha ripetutamente detto attraverso il ministero della Difesa, lo hanno detto le Forze armate russe, quali percorsi, quali opzioni le persone che vogliono lasciare Azovstal possono usare. La loro sicurezza, la loro vita, gli aiuti medici saranno garantiti dopo che usciranno. Tutto questo è stato detto ripetutamente”.

“Intimidiscono chi sta lì dentro, intimidiscono chiunque intorno a loro”, ha accusato ancora, ribadendo che “il percorso da Azovstal è aperto per chiunque voglia uscire”.