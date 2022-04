Ucraina, 007 inglesi sicuri: "La guerra durerà ancora molti mesi"

globalist

20 Aprile 2022

La guerra in Ucraina potrebbe durare ancora a lungo, ne sono sicuri gli 007 inglesi che stanno analizzando i possibili sviluppi del conflitto dal punto di vista di Mosca. Un portavoce di Downing street ha parlato di “guerra di logoramento che potrebbe durare diversi mesi”. Una visione differente rispetto alle previsioni iniziali, che vedevano la Russia senza risorse per poter affrontare un confitto non concluso rapidamente. Il ministro della Difesa della Russia controbatte: “È l’Occidente a fare di tutto per far durare” le ostilità.



Un alto funzionario della sicurezza nazionale del Regno Unito ha informato il governo martedì 19 aprile, proprio nelle ore in cui la Russia ha intensificato la sua battaglia per il controllo della regione orientale del Donbass. Il portavoce del primo ministro Boris Johnson ha riferito che l’intelligence ritiene “improbabile” che il maggior numero di truppe russe sarà un elemento decisivo in sé per vincere la resistenza ucraina. Tra le altre cose, i britannici credono che l’Ucraina resti “in pericolo” dato che “Putin è determinato a conquistare una qualche vittoria a prescindere dai costi umani”. Poche ore dopo il ministro della Difesa russo Shoigu ha ribattuto che secondo loro è l’Occidente a volere prolungare la guerra.



Mentre aumentano le tensioni occidentali, a Oriente la Russia stringe rapporti sempre più stretti con la Cina. Lunedì 18 aprile, infatti, si sono incontrati a Pechino il viceministro degli Esteri cinese Le Yucheng e l’ambasciatore russo Andrey Denisov. La parte cinese ha fatto sapere che “continuerà ad aumentare il coordinamento strategico con la Russia”. E questo avverrà – si legge in una nota del ministero – “indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”.

La nota contiene anche alcuni dati sulle relazioni tra i due Stati. In particolare, nel primo trimestre del 2022 il volume degli scambi bilaterali tra Cina e Russia ha raggiunto i 38,2 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 30%. Ciò ha pienamente dimostrato, secondo i cinesi, “la grande resilienza e la dinamica endogena della cooperazione tra i due Paesi”. L’ambasciatore Denisov, da parte sua, ha affermato che la Russia ha sempre considerato lo sviluppo delle relazioni con la Cina una “priorità diplomatica”.