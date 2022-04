Ucraina, il governatore di Luhansk: "Lasciate la regione, non diventate ostaggi dei russi"

globalist

17 Aprile 2022 - 12.05

La guerra in Ucraina continua e adesso Mosca prepara la grande offensiva del Donbass per garantire almeno una mezza vittoria che Putin potrà spendersi il 9 maggio, quando in Russia si celebra la Giornata della Vittoria, in memoria della sconfitta della Germania nazista al termine della seconda guerra mondiale,

Il capo dell’amministrazione regionale di Luhansk, Sergei Gaidai, rinnova anche oggi il suo appello alla popolazione civile a evacuare a fronte della minaccia di bombardamenti russi, elencando i luoghi di raccolta per lasciare la regione. Rinnovando la fiducia nella difesa delle forze ucraine, Gaidai ha però sottolineato: “non diventate potenziali ostaggi dei russi. Fate attenzione: gli autobus gratuiti vi stanno aspettando”