Ucraina, il generale Camporini: "Putin usa gli aerei e lancia bombe perché a terra ha trovato forte resistenza"

14 Aprile 2022 - 19.03

Guerra all’Ucraina, ora Putin ha intensificato gli attacchi perché rischia di entrare in una situazione di stallo.

“La mia impressione è che l’operazione in Ucraina era considerata così facile da concludersi, come aveva detto Putin, in 48 ore. Sarebbe quindi bastata una ‘passeggiata’ di truppe terrestri per costringere alla capitolazione Kiev. Invece da parte dell’Ucraina c’è stata una resistenza superiore a quello che ci si attendeva ed è ecco quindi il ricorso all’Arma aerea, bombardamenti, artiglieria pesante e missili di tipo Grad”.

Lo afferma il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, sull’offensiva aerea da parte dei russi in Ucraina.

“La conseguenza è che siamo di fronte a sistemi d’arma che, solo in minima parte, usano proiettili ad alta precisione. I danni collaterali sono molto più probabili e il numero delle vittime civili tende a incrementare in modo esponenziale – sottolinea il generale Camporini – Sembra che la capacità di opporsi dell’Aeronautica ucraina sia molto ridotta; il rischio per gli aeroplani russi viene da missili superficie-aria che hanno elevata probabilità di successo tanto che sembra ci siano state discrete perdite tra i russi in questi giorni e che siano stati abbattuti degli elicotteri”.