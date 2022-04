Ucraina, il governatore di Donetsk denuncia: "I russi stanno bombardando 24 ore su 24"

globalist

12 Aprile 2022 - 19.46

La guerra in Ucraina sta entrando in una fase più cruenta: la Russia sta bombardando la regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, 24 ore su 24. Lo ha affermato il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, parlando alla televisione nazionale. ”Troppo presto per capire se hanno usato armi chimiche”, ha aggiunto citato dal Kiev Independent.

Kyrylenko ha quindi spiegato che le forze russe sono nella fase finale del raggruppamento delle sue truppe nell’area e non stanno permettendo ai residenti della città portuale assediata di Mariupol di partire, nemmeno con le proprie auto.