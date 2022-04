Ucraina, iniziato l'attacco a Odessa: i russi bombardano la città

globalist

3 Aprile 2022 - 10.43

I russi lasciano il circondario di Kiev solo per rafforzare le loro posizioni altrove e cominciare una nuova fase di conquista nel Dombass e nel sud del paese.

Forti esplosioni sono state segnalate poco dopo le 6 locali (le 5 in Italia) a Odessa, in Ucraina. Lo riferiscono sui social media gli abitanti della città. Le deflagrazioni sono avvenute nei pressi del centro, in direzione nord. Probabilmente si tratta di missili lanciati sulla zona. Diverse colonne di fumo si sono alzate sopra la città, dove hanno risuonato a lungo le sirene di allarme antiaereo. Gli abitanti riferiscono anche dei bagliori di un incendio visibili da lontano. Le esplosioni sono state almeno una decina.

A Odessa bombardati depositi di carburante

Alcune fonti giornalistiche sui social media affermano che a essere colpiti dai razzi russi a Odessa sono dei depositi di carburante situati vicino al porto. Secondo l’ufficiale del comando operativo “Sud” Vladislav Nazarov, citato da Unian, in città non si registrano vittime. Il vice del consiglio comunale di Odessa, Petro Obukhov, ha chiesto ai cittadini di restare in casa e non interferire coi soccorsi.

Mosca: distrutta raffineria di petrolio a Odessa

“Questa mattina missili di precisione guidati dal mare e dall’aria hanno distrutto una raffineria di petrolio e tre impianti di stoccaggio di carburante nelle vicinanze della città di Odessa, che fornivano carburante al gruppo di forze ucraine vicino a Mykolaiv”. Lo ha detto il portavoce del ministero della difesa russo, Igor Konashenkov, come riporta Interfax.