Ucraina, le forze russe hanno completamente lasciato l'area di Chernobyl

31 Marzo 2022 - 23.08

Guerra in Ucraina, il riposizionamento di Putin: le truppe russe hanno completamente lasciato l’area di Chernobyl. Lo ha riferito su Facebook l’agenzia nucleare ucraina, “Non ci sono più estranei nel territorio della centrale nucleare di Chernobyl”, l’annuncio fatto sul social network.

Le forze russe che hanno lasciato la centrale nucleare di Chernobyl hanno portato con sé le guardie di frontiera ucraine che erano state tenute prigioniere dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio scorso.

Lo ha detto il sindaco di Slavutych Yuriy Fomichev. “I nostri uomini della Guardia Nazionale sono stati prelevati dalla centrale nucleare di Chernobyl, che fin dal primo giorno sono stati tenuti in ostaggio nella centrale nucleare che la sorvegliava. Sono stati portati via in auto e portati via”.