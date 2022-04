Chernobyl, 169 militari ucraini catturati dai russi: trattative per uno scambio di prigionieri

globalist

13 Aprile 2022 - 22.26

La guerra si combatte anche con i vecchi scambi di prigionieri che – comunque – rappresentano un deterrente alle uccisioni indiscriminate. “Sono in corso le trattative per lo scambio di 169 militari della Guardia nazionale ucraina che sono stati fatti prigionieri nella centrale nucleare di Chernobyl”. Lo ha annunciato il ministro degli Affari interni dell’Ucraina Denis Monastyrsky, come riporta il Ministero sulla sua pagina Telegram ufficiale.

“Chernobyl è una pagina tragica della nostra storia. Sfortunatamente, dobbiamo affermare che lì sono stati fatti prigionieri 169 militari della Guardia nazionale. Oggi, alcuni di loro, secondo le nostre informazioni, si trovano nel territorio della Repubblica di Bielorussia, altri invece in Russia”, fa sapere Monastyrsky, che aggiunge: “Sfortunatamente, non posso dire quale sia il loro destino.

Sono in corso trattative per il loro scambio, ma capiamo che ciò sarà possibile solo dopo la fine della fase attiva delle ostilità”.