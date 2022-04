Chernobyl, l’Aiea: “Dopo l’occupazione russa, il livello di radioattività è anormale”

globalist

26 Aprile 2022 - 16.42

Preroll

Rafael Grossi, capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), in visita alla struttura di Chernobyl per l’anniversario del disastro nucleare del 1986, ha dichiarato che “l’occupazione russa della centrale nucleare di Chernobyl è stata molto, molto pericolosa”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Non solo l’esercito russo ha creato una situazione estremamente pericolosa, ha detto Grossi, ma il livello di radioattività della centrale sarebbe ora “anormale”. Anche Josep Borrell, Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Commissaria per l’energia Kadri Simon, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato che “nell’anniversario dell’incidente di Chernobyl del 1986, ribadiamo la nostra massima preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare provocati dalle recenti azioni della Russia nell’area dell’impianto”.

Middle placement Mobile

“L’occupazione illegale e l’interruzione delle normali operazioni, come il blocco della rotazione del persone, ha minato la sicurezza delle operazioni negli impianti nucleari in Ucraina, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti”, hanno proseguito, sottolineando che si sia messa a rischio la sicurezza nucleare dell’intero continente.

Dynamic 1

Borrell e Simon hanno quindi ribadito il supporto all’Aiea “per fornire assistenza, su richiesta del governo ucraino” e hanno concluso invitando la comunità internazionale “di avviare una riflessione immediata su come migliorare gli strumenti esistenti per proteggere i siti nucleari in contesti di guerra”.